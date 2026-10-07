Στην Ευελπίδων μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου ο Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με ακόμη επτά άτομα μεταξύ των οποίων και η σύζυγός του, προκειμένου να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα για την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

Κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από αστυνομικούς, ο Φίλιππος Καμπούρης απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο, δηλώνοντας ότι είναι αθώος.

«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», ήταν τα πρώτα λόγια του.

Πώς δρούσε το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ

Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» και αφορούν το κύκλωμα απάτης που δρούσε σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Το κύκλωμα, σύμφωνα με πληροφορίες, ίδρυε εικονικές εταιρείες, όπως εστιατόρια και διαφημιστικές εταιρείες, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπεξαίρεσαν από το ελληνικό δημόσιο ποσά εκατομμυρίων μέσα από εταιρείες «βιτρίνες» και από ιδιοκτήτες «αχυρανθρώπους».

Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, τα έμπειρα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στο 2013, όταν φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι «φύτρωναν» συνεχώς νέες επιχειρήσεις, 25 στο σύνολό τους. Νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές, από τις οποίες έχει διαπιστωθεί και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, όπου είναι αρχηγός ο ιθύνων νους της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η δράση του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισροές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων.

Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν οργανωμένα, με διακριτούς ρόλους και συστηματική δράση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, Φίλιππος Καμπούρης, εργαζόταν ως παρουσιαστής σε περιφερειακό κανάλι της Αττικής, ενώ από το 2023 εξελέγη πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.

Μαζί με τη σύζυγό του έδιναν τις οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Μαζί τους ήταν και δύο αδέρφια επιχειρηματίες που στρατολογούσαν οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους και χρησιμοποιούσαν ως «αχυρανθρώπους» ανοίγοντας στο όνομά τους εικονικές εταιρείες. Ανάμεσα σε αυτούς και ένας τηλεοπτικός συνεργάτης του παρουσιαστή, ο οποίος εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές του με το ψευδώνυμο «Mr. Κωλοτούμπας» και η σύζυγός του, αλλά και μία γυναίκα από τη Βουλγαρία και ένας Ρουμάνος ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε η εισφοροδιαφυγή

Με τη βοήθεια των λογιστών και τη μέθοδο εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, αυτές οι εταιρείες -«φαντάσματα» αποκόμιζαν παράνομα κέρδη εις βάρος του δημοσίου. Σε καμία από αυτές δεν καταβάλλονταν οι απαραίτητες εισφορές στον e-ΕΦΚΑ ή οι φόροι προς την εφορία.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν διαδοχικά και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες, ενώ στη συνέχεια άνοιγαν τις επόμενες με την ίδια λογική.

Η ζημιά στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης εκτιμάται στο 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω και της φοροδιαφυγής, η συνολική ζημία στο Δημόσιο φαίνεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.