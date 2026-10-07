Τη φιλική σχέση που είχε αναπτύξει με μια 84χρονη φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ένας 46χρονος, καταφέρνοντας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να της αποσπάσει συνολικά περισσότερα από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, τον Οκτώβριο του 2024 ο 46χρονος κατάφερε να πάρει τα κλειδιά του σπιτιού της παθούσας και να αφαιρέσει από το εσωτερικό 12.000 ευρώ και κοσμήματα-χρυσαφικά, αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Ο ίδιος στη συνέχεια φαίνεται πως εξέδωσε τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα της 84χρονης, ενώ, παράλληλα, συνεργοί του μετέβησαν σε υποκατάστημα τράπεζας στον Πειραιά, όπου, χρησιμοποιώντας πλαστό δελτίο ταυτότητας, κατάφεραν να αφαιρέσουν συνολικά 63.902,50 ευρώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό- τόσο με αναλήψεις όσο και μέσω e-banking.

Οι αστυνομικές Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 46χρονου, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, απάτη με υπολογιστή και πλαστογραφία. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.