Στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε σήμερα το πρωί ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε ότι θα ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων και του υπνοθεραπευτή, που εμπλέκονται στην υπόθεση Μαζωνάκη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι οι συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη δεν γνώριζαν την ακριβή κατάστασή του πριν από την επίσκεψη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ενώ τόνισε ότι τα καθημερινά νέα στοιχεία δικαιώνουν απόλυτα την αυστηροποίηση του κατηγορητηρίου.

«Η ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά συναυτουργία και μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρατήθηκαν προσωρινά και οι δύο. Άρα μέχρι σήμερα η Δικαιοσύνη αποδίδει την κατηγορία και στους δύο και η πρώτη δικονομική αντιμετώπιση ήταν η προφυλάκισή τους. Θεωρώ ότι και οι δύο έχουν τις ευθύνες για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Μαζωνάκη. Όμως, δικαιούνται και αυτοί οι άνθρωποι ως κατηγορούμενοι το τεκμήριο της αθωότητας, δηλαδή να θεωρούνται αθώοι μέχρι την κήρυξη της ενοχής τους από το δικαστήριο», υποστήριξε ο δικηγόρος.

Όπως είπε ο κ. Λυκούδης, ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση του από την επίσης κατηγορούμενη σύζυγό του και αποκάλυψε πως οι εργαζόμενες κατέθεσαν ότι ο ίδιος ο γιατρός τις κάλεσε αμέσως μετά την αποχώρηση του ΕΚΑΒ, ζητώντας τους να τηρήσουν «κοινή γραμμή» και να πουν ψέματα για την ώρα προσέλευσης του θύματος.

«Η αποστολή μας είναι να διερευνήσουμε τα πάντα και τους πάντες. Περιμένω την άρση του απορρήτου. Νομίζω ότι θα υπάρξει και μια συμπληρωματική άρση απορρήτου, διότι μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί εντολή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για όλα τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Θα ζητήσω και των υπόλοιπων εργαζομένων. Έχει δοθεί εντολή για την άρση του απορρήτου μόνο στα τρία από τα πέντε τηλέφωνα των εργαζομένων. Θα ζητήσω και του υπνοθεραπευτή και, εφόσον προκύψουν κάποια στοιχεία που δημιουργούν συνθήκες συμμετοχής του με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιονδήποτε βαθμό συμμετοχής, θα ζητήσω και τη δίωξή του, αλλά είναι νωρίς ακόμη για κάτι τέτοιο», τόνισε σε άλλο σημείο.

«Από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών θα προέκυπτε ότι επικοινώνησαν με την αναισθησιολόγο. Η αναισθησιολόγος, με την οποία επικοινώνησαν και τη ρώτησαν ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης, έχει δώσει ήδη κατάθεση, άρα παραβίασαν ανοιχτές θύρες. Ομολόγησαν κάτι που έτσι και αλλιώς θα ήταν αυταποδεικτικό και θα έβγαινε. Έχει καταθέσει η αναισθησιολόγος ότι την πήραν και τη ρώτησαν ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης».

Πλέον, η οικογένεια του αγαπημένου τραγουδιστή αναμένει τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν περαιτέρω «φως» στην υπόθεση και να εισφέρουν νέα στοιχεία για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς.

Υπενθυμίζεται, εντωμεταξύ, ότι χθες ανοίχτηκε στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης το χρηματοκιβώτιο, που είχε κατασχεθεί από το σπίτι του τραγουδιστή.

«Είχα πει ότι είναι μια περιττή δικονομική πράξη, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν διαφωνήσαμε, προκειμένου να ανοιχτεί και να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο. Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απολύτως άδειο. Κανένα έγγραφο, κανένα αντικείμενο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Χαράλαμπος Λυκούδης μετά το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.