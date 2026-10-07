Το ενδεχόμενο να έχει καταφέρει να διαφύγει ακόμη και εκτός Ελλάδας – με πιθανότερο προορισμό την Αλβανία – εξετάζουν οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI για τον εξαφανισμένο από τα ξημερώματα της 13ης Σεπτεμβρίου διαβόητο ποινικό, Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του είχε εντοπιστεί τελευταία φορά στη βορειοδυτική Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το ένοπλο περιστατικό έξω από το beach bar στην Παλαιά Φώκαια, ο 47χρονος Αλβανός βαρυποινίτης και ακόμη δύο άτομα διέφυγαν με ένα θηριώδες, πολυτελές μαύρο τζιπ.

Το συγκεκριμένο όχημα έφερε φάρο και σειρήνα που παραπέμπουν σε υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ., δεν υπάρχει όμως κανένα άλλο στοιχείο που να δείχνει ότι ο Αλκέτ Ριζάι επιχείρησε να παρουσιαστεί ως αστυνομικός.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο 47χρονος διαβόητος κακοποιός και η παρέα του έφυγαν με το μαύρο τζιπ με κατεύθυνση το Σούνιο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο Αλκέτ Ριζάι διαπληκτίστηκε με τον οδηγό ενός άλλου οχήματος (σ.σ. ήταν μαζί με το γιο του), ενώ έκανε χρήση του αστυνομικού φάρου και της σειρήνας και εν τέλει τον έβρισε και τον απείλησε με το πιστόλι!

Να θυμίσουμε, τέλος, ότι πριν από λίγα 24ωρα συνελήφθη για την υπόθεση ένας Αφγανός ποινικός γνωστός με το προσωνύμιο «Ουμίτ», ο οποίος κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ με πιστόλι τουλάχιστον 3 φορές και τραυμάτισε δύο άτομα κατά τη συμπλοκή.