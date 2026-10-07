Τον απόλυτο τρόμο εντός και εκτός σχολείου έζησε ένας μαθητής της Α’ Γυμνασίου, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στην Κρήτη. Το μόλις 12 ετών αγόρι, φέρεται να δέχθηκε μπούλινγκ από μία ομάδα συμμαθητών του, αλβανικής καταγωγής, για λόγους που δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί.

Όλα ξεκίνησαν όταν η ομάδα των αγοριών κύκλωσαν τον 12χρονο εντός σχολείου και άρχισαν να βρίζουν. Το περιστατικό, όμως, δεν τελείωσε εκεί.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr μετά το σχόλασμα τα αγόρια περίμεναν έξω από το σχολείο τον 12χρονο να βγει. Μόλις σε απόσταση 20 μέτρων από το σχολείο, του επιτέθηκαν με μπουνιές.

Σύμφωνα με τις ίδια πληροφορίες οι δύο ανήλικοι χτυπούσαν τον 12χρονο, ενώ ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε με το κινητό τη σκηνή, ανεβάζοντας στιγμιότυπα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Τα όσα συνέβησαν και αφορούν τον ξυλοδαρμό του 12χρονου έγιναν γνωστά στην Αστυνομία και η κινητοποίηση των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου ήταν άμεση.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους ανήλικους αλλά και τους γονείς τους.