Την κατάσταση απόλυτου πανικού αλλά παράλληλα και πλήρους άγνοιας στη διαχείριση του περιστατικού που βρισκόταν η γιατρός όταν κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης αποκαλύπτουν τα στοιχεία που βλέπουν το «φως». Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες που αφορούν τις ουσίες που χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή ώστε να δοθούν απαντήσεις για το πως τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν πως η κατηγορούμενη γιατρός, την ώρα του περιστατικού, έψαχνε στο ChatGPT, με ερωτήσεις προς την Τεχνητή Νοημοσύνη, προκειμένου να διαχειριστεί το περιστατικό το οποίο είχε μπροστά της.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ERTnews φαίνεται πως η γιατρός είχε διαγράψει και μία σειρά συνομιλιών τις προηγούμενες ημέρες, μηνύματα που είχε ανταλλάξει τόσο με τον δημοφιλή τραγουδιστή όσο και με τον υπνοθεραπευτή.

Οι Αρχές βρήκαν αυτές τις συνομιλίες καθώς και το ιστορικό από το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο ήταν γεμάτο από ερωτήματα σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. «Πώς γίνεται η επαναφορά από μέθη;», «υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη;», «η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού;» φέρεται να ρωτούσε η γιατρός.

Από τα εν λόγω στοιχεία επιβεβαιώνεται ότι χορηγήθηκε προποφόλη στον δημοφιλή καλλιτέχνη, ωστόσο, φαίνεται πως δεν ήταν η μόνη ουσία.

Η γιατρός παράλληλα διέγραψε πληροφορίες από ιστοσελίδες που είχε αναζητήσει και για τη μιδαζολάμη, μια πολύ ισχυρή κατασταλτική ουσία. Πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη και προποφόλη και μιδαζολάμη, ένα κοκτέιλ το οποίο μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.

Το τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο και τα κινητά των νοσηλευτριών

Όπως έχει γίνει γνωστό, η αναισθησιολόγος η οποία δούλευε στο ιατρείο στο παρελθόν έχει αναφέρει στην κατάθεσή της στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια που τη ρωτούσε αν υπάρχει αντίδοτο και για την προποφόλη.

Στα κινητά τηλέφωνα των γραμματέων και των νοσηλευτριών του ιατρείου της οδού Καρνεάδου βρέθηκε μια ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι και η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τη χορήγηση μέθης στον δημοφιλή τραγουδιστή.