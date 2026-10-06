Μέσα σε ξύλινες κάσες, επενδυμένες με μεταλλικές ράβδους ώστε να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους από τα μηχανήματα x-ray, βρέθηκαν εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα σε επιχείρηση της ΑΑΔΕ. Το φορτίο ήταν ήδη συσκευασμένο και έτοιμο να διοχετευθεί στην αγορά.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ κατάσχεσαν συνολικά 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα, ποσότητα που η Αρχή χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερη που έχει εντοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν τα 1,4 εκατ. ευρώ.

Από επιχειρήσεις αυτοκινήτων μέχρι την κατασκευή φερέτρων

Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, το δίκτυο χρησιμοποιούσε μισθωμένους χώρους και μεταφορικά μέσα για την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή των καπνικών προϊόντων.

Οι κάσες με τις μεταλλικές ράβδους και οι πλαστές πινακίδες

Ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί ο τρόπος συσκευασίας. Οι ξύλινες κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με σκοπό, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, να μην ανιχνεύονται τα τσιγάρα κατά τον έλεγχο με ακτίνες Χ.

Εκτός από τα καπνικά προϊόντα, κατασχέθηκαν:

Ένα φορτηγό βαρέου τύπου, με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες.

Ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.

Ένα δίκυκλο.

Ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα, κλαρκ.

Η χρήση των χώρων, των οχημάτων και του εξοπλισμού συνθέτει, κατά την Αρχή, την εικόνα οργανωμένης υποδομής για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Ελέγχεται η γνησιότητα των τσιγάρων

Τα κατασχεθέντα έφεραν γνωστά εμπορικά σήματα. Δείγματα αποστέλλονται στη Χημική Υπηρεσία και στις εταιρείες που εκπροσωπούν τα συγκεκριμένα σήματα, προκειμένου να εξεταστεί η γνησιότητά τους.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και σχηματίστηκε δικογραφία. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ποιοι άλλοι συμμετείχαν στη διακίνηση και αν το δίκτυο συνδέεται με άλλα κυκλώματα.