Υπό διακριτική επιτήρηση είχαν θέσει αστυνομικοί ένα σπίτι στη Νίκαια, έπειτα από πληροφορίες ότι χρησιμοποιούνταν ως βάση για διακίνηση ναρκωτικών. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων και στον εντοπισμό κοκαΐνης σε μορφή «κρακ», κάνναβης και 10.500 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 27 και 40 ετών, εντοπίστηκαν το πρωί της 3ης Οκτωβρίου, σε επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την παρακολούθηση και τη διερεύνηση των πληροφοριών προέκυψε η εμπλοκή τους στη διακίνηση.

Τι εντόπισαν μέσα στην κατοικία

Κατά την έρευνα στο σπίτι, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

344 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «κρακ» .

. 82 γραμμάρια κάνναβης .

. Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

10.500 ευρώ.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.