Από πληροφορίες για εμπορία λαθραίων καπνικών προϊόντων σε κατάστημα της Νίκαιας ξεκίνησε η αστυνομική έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη μιας 37χρονης και στην κατάσχεση συνολικά 794 προϊόντων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη εντόπισαν τη γυναίκα το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου και, μετά τη διερεύνηση των πληροφοριών, εξακρίβωσαν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, την παράνομη δραστηριότητά της.

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Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο κατάστημα, σε αποθήκη και στην κατοικία της. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 794 λαθραία καπνικά προϊόντα, καθώς και 210 ευρώ.

Η 37χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.