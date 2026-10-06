Ένα μεγάλο κάδρο με τη φωτογραφία της κόρης του κρατούσε στα χέρια του ο Ηλίας Παπαγγελής, όταν κατέθεσε στη δίκη για τα Τέμπη. Ο πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή μίλησε για τα 18,5 χρόνια που την είχε δίπλα του και για τη νύχτα που άλλαξε ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο η οικογένειά του κοιμάται και μιλά.

Ήταν ο μοναδικός μάρτυρας που κατέθεσε στη συνεδρίαση της Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Ζήτησε παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, διατύπωσε παράπονα για την ανακριτική διαδικασία και απάντησε στις ερωτήσεις των συνηγόρων του, Ζωής Κωνσταντοπούλου και Νίκου Κωνσταντόπουλου. Οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων συνεχίζονται την Τετάρτη.

«Άλλαξε ο τρόπος που κοιμόμαστε, που μιλάμε»

Τα πρώτα λόγια του κ. Παπαγγελή ήταν για την Αναστασία και τη ζωή της οικογένειας πριν από τη σύγκρουση.

«Η ζωή μας χωρίστηκε σε δύο μέρη, πριν το συμβάν και μετά το συμβάν. Ήταν ένας άγγελος μαζί μας για 18,5 χρόνια. Ήταν ένα πολύ αξιόλογο παιδί. Ένα καλοκάγαθο παιδί. Όμως φτάσαμε σε εκείνο το βράδυ και γκρεμίστηκαν όλα. Από τότε η ζωή μας έχει αλλάξει. Άλλαξε ο τρόπος που κοιμόμαστε, που μιλάμε», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε όσα, κατά τον ίδιο, άφησαν τους επιβάτες χωρίς προστασία εκείνη τη νύχτα: την απουσία λειτουργικών συστημάτων ασφαλείας και έναν σταθμάρχη χωρίς εμπειρία και βοήθεια. Αναφέρθηκε επίσης στην πυρόσφαιρα και στην πυρκαγιά που ακολούθησαν τη σύγκρουση, θέτοντας ερωτήματα για τα αίτιά τους.

«Όλοι ήξεραν τα πάντα και δεν έκαναν τίποτα να το αποτρέψουν, απλώς μειώνοντας τις ταχύτητες», υποστήριξε. «Ήταν πρώτα η επιχείρηση, πρώτα οι οικονομικοί δείκτες», πρόσθεσε, ασκώντας παράλληλα κριτική στις δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών μετά το δυστύχημα.

«Κάποια πρόσωπα δεν αγγίχτηκαν»

Απαντώντας σε ερώτηση για την εμπειρία του από την κύρια ανάκριση, ο κ. Παπαγγελής είπε ότι ζητούσε επανειλημμένα από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη να «ανοιχτούν τα τηλέφωνα».

Υποστήριξε ότι «κάποια πρόσωπα δεν αγγίχτηκαν» και εξέφρασε το παράπονό του επειδή, όπως ανέφερε, δεν κλήθηκαν να καταθέσουν στον ανακριτή εκπρόσωποι των εταιρειών ΤΟΜΗ–ALSTOM για τη σύμβαση 717.

Στην κατάθεσή του απέδωσε και πολιτικές ευθύνες, χαρακτηρίζοντας τα Τέμπη «κυβερνητικό έγκλημα». Οι αναφορές αυτές αποτέλεσαν μέρος των θέσεων και των εκτιμήσεων που διατύπωσε ο ίδιος ενώπιον του δικαστηρίου.

Η ερώτηση για τον Καραμανλή που απορρίφθηκε

Αντιπαράθεση προκλήθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρώτησε τον μάρτυρα αν έμαθε «γιατί πραγματικά» παραιτήθηκε, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, ο τότε υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής.

Η πρόεδρος παρενέβη, κρίνοντας την ερώτηση εκτός θέματος: «Δεν είναι αντικείμενο αυτής της δίκης γιατί “πραγματικά” παραιτήθηκε ο κ. Καραμανλής», ανέφερε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αντέτεινε ότι η ερώτηση είναι «άμεσα συναρτώμενη με τη δίκη και τη συγκάλυψη» και προσέφυγε στο δικαστήριο. Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη της προσφυγής και το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρότασή της.

Η αναφορά σε οστό που βρέθηκε στο σημείο της σύγκρουσης

Ο κ. Παπαγγελής αναφέρθηκε ακόμη σε ένα οστό που, όπως είπε, βρήκε η κόρη του το 2026 στον τόπο της σύγκρουσης και το οποίο δεν είχε στείλει για εξέταση.

Η εισαγγελέας επισήμανε ότι μπορεί να υποβληθεί σχετικό αίτημα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι προτίθεται να το καταθέσει στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Από όσα αναφέρθηκαν δεν προκύπτει εργαστηριακή εξέταση ή ταυτοποίηση του ευρήματος.

Πριν αρχίσει η κατάθεση, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος κατέθεσε στο δικαστήριο το βούλευμα για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και τεσσάρων μη πολιτικών προσώπων στο Ειδικό Δικαστήριο, σχετικά με τις παρεμβάσεις στον χώρο της σύγκρουσης.

Παράλληλα, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό αίτημα να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα ο Θωμάς Καλβουρτζής, θείος του Άγγελου Τηλκερίδη, ενός από τα 57 θύματα. Επιφυλάχθηκε να το επανεξετάσει μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων των μαρτύρων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Αξιοπρέπεια, ασφάλεια και όλα τα άλλα μετά»

Πέρα από την απόδοση ευθυνών, ο πατέρας της Αναστασίας ζήτησε να αλλάξει η σειρά των προτεραιοτήτων. «Πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το Α. Αξιοπρέπεια, ασφάλεια και όλα τα άλλα να έρχονται μετά», τόνισε.

Κλείνοντας την κατάθεσή του, επέστρεψε σε αυτή την ανάγκη: «Πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία, κουλτούρα, να ξεκινήσουμε από την αρχή».