Απολύτως άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο ανοίχτηκε σήμερα στο ΑΤ Κυψέλης, σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, Χαράλαμπο Λυκούδη.

«Είχα πει ότι είναι μια περιττή δικονομική πράξη, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν διαφωνήσαμε, προκειμένου να ανοιχτεί και να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο. Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απολύτως άδειο. Κανένα έγγραφο, κανένα αντικείμενο», είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.

«Εγώ το ανέμενα, αλλά δεν έκανα καμία δικονομική προσφυγή κατά αυτής της απόφασης να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο. Ανέμενα ότι δεν θα έχει κάτι που να σχετίζεται με την υπόθεση. Επιβεβαιώθηκα, όμως και η δική μου η άποψη και της οικογένειας ήταν να ανοιχτεί, να είναι διάφανο για να μην υπάρξει παραφιλολογία σχετικά με το τι κρύβεται εκεί μέσα. Και επιβεβαιωθήκαμε ότι δεν υπήρχε τίποτα όχι μόνο που να σχετίζεται με την υπόθεση, αλλά ήταν παντελώς κενό», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Σημειώνεται πως στο μικροσκόπιο των Αρχών βρισκόταν το ενδεχόμενο να υπήρχε στο εσωτερικό του κάποια χειρόγραφη σημείωση, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις ή να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης.

Επίσης, οι αστυνομικοί αναζητούσαν τυχόν ιατρικά έγγραφα που ίσως αποδεικνύονταν κρίσιμα για την έρευνα.

Οριστική ρήξη των δύο γιατρών του Γ. Μαζωνάκη

Εντωμεταξύ, νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό πως τα νέα στοιχεία που προκύπτουν στο πλαίσιο της ανάκρισης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται πως οδηγούν στην οριστική ρήξη των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Οι πληροφορίες για μηνύματα και αναζητήσεις στο διαδίκτυο που αφορούν τη μέθη στην οποία φέρεται να υπέβαλε η γιατρός τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάτι που η ίδια αρνείται, έχουν οδηγήσει τον συγκατηγορούμενο σύζυγό της να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του. Και αυτό γιατί ο ίδιος εμφανίζεται να επιμένει πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή, κάτι που ο ίδιος καταδικάζει.

Μάλιστα, σύμφωνα με άνθρωπο που είναι σε θέση να γνωρίζει, από την άρση απορρήτου προέκυψε ότι σε ομαδική συζήτηση στο Viber στην οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενες του ιατρείου, έχει σταλεί μήνυμα στις 26 Αυγούστου 2023, στο οποίο αναφέρεται ότι η κατηγορούμενη γιατρός πραγματοποίησε μέθη και πλασμαφαίρεση στην ίδια της την κόρη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η χορήγηση μέθης, θα υπάρξει από την πλευρά του 58χρονου γιατρού δημόσια τοποθέτηση με την οποία θα δηλώνει την πλήρη αποστασιοποίηση και αντίθεσή του.

Ο προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να επαναλαμβάνει με ένταση πως δεν είχε καμία σχέση με τον τραγουδιστή, σημειώνοντας πως δεν προέκυψε από την άρση απορρήτου καμία επικοινωνία μαζί του.

Ο κατηγορούμενος, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στα νέα στοιχεία που προκύπτουν, προετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες κινήσεις του ώστε να ζητήσει την άρση της προσωρινής του κράτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπεράσπισή του ζήτησε να κληθούν και να καταθέσουν η κόρη του ζευγαριού, ο ασθενής που υποστηρίζει ότι ήταν μαζί με τον γιατρό πριν αυτός πάει στο εστιατόριο του Κολωνακίου, καθώς και η εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ, ένα αίτημα που έγινε δεκτό.