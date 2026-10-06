Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνολική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται πλέον το πλήρες εύρος της δράσης της εγκληματικής ομάδας, που φέρεται να εξαπατούσε τους μηχανισμούς του e-ΕΦΚΑ και της φορολογικής διοίκησης. Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων οδήγησε στη σύλληψη οκτώ ατόμων, αποκαλύπτοντας έναν καλοστημένο μηχανισμό εισφοροδιαφυγής και απάτης.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι ο 45χρονος δημοσιογράφος, παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, στον οποίο οι Αρχές αποδίδουν διευθυντικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα.

Μαζί με τον Φίλιππο Καμπούρη συνελήφθη και η σύζυγός του, ενώ με χειροπέδες κατέληξαν ακόμα έξι άτομα που φέρονται να κάλυπταν λειτουργίες του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο επιχειρηματίες, δύο λογιστές που παρείχαν τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις για την κάλυψη των παρανομιών, καθώς και δύο «αχυράνθρωποι», στα ονόματα των οποίων εμφανίζονταν οι εικονικές ή μεταφερόμενες δραστηριότητες.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε μία τετραώροφη πολυκατοικία επί της οδού Κανάρη στον Άλιμο, ακριβώς πάνω στην παραλία, έγινε η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη από αστυνομικούς της ΔΑΟΕ. Το διαμέρισμα μισθωνόταν στο όνομα της συζύγου του, η οποία συνελήφθη μαζί του. Ένοικοι αναφέρουν ότι η επιχείρηση έγινε με «χειρουργική» έφοδο των αστυνομικών νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δράση της οργάνωσης ξεκινά τουλάχιστον από το 2021 και οι εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών ανεβάζουν πλέον τη συνολική ζημιά για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε ποσό που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Η οργάνωση φέρεται να είχε ανοίξει 25 διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων, χρεώνοντας τον ΕΦΚΑ μέσω της μη απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών και στη συνέχεια τις έκλειναν διαδοχικά και άνοιγαν τις επόμενες με την ίδια λογική. Παράλληλα, εξετάζεται και η πιθανότητα έκδοσης τιμολογίων αυτών των εταιρειών προς το πολιτικό κόμμα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, έγιναν έρευνες σε πλήθος χώρων που σχετίζονται με τα μέλη του κυκλώματος, όπως στην οικία του Φίλιππου Καμπούρη στον Άλιμο, σε ψητοπωλείο στην Καλλιθέα, καθώς και σε αποθήκη στην περιοχή του Πειραιά.