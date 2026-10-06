Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης βρίσκεται το περιβόητο, ασημένιο χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατό του.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, πέρασε την πόρτα του ΑΤ Κυψέλης ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, προκειμένου να παραστεί στο άνοιγμα του χρηματοκιβώτιου.

Μάλιστα, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο δικηγόρος, στο αστυνομικό τμήμα δεν πρόκειται να προσέλθουν αυτή τη φορά οι συγγενείς του καλλιτέχνη.

Προς το παρόν, το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου παραμένει άγνωστο. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να υπάρχει στο εσωτερικό του κάποια χειρόγραφη σημείωση, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις ή να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης.

Επίσης, οι αστυνομικοί αναζητούν τυχόν ιατρικά έγγραφα που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για την έρευνα.

Μετά το άνοιγμά του, όσα αντικείμενα εντοπιστούν αναμένεται να εξεταστούν λεπτομερώς από την Αστυνομία και να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας. Στη συνέχεια, το πόρισμα της Αστυνομίας θα διαβιβαστεί στον ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, είχε ήδη γίνει προσπάθεια από τις Αρχές να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο με τη βοήθεια ιδιώτη κλειδαρά, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα.

Αυτό γιατί το χρηματοκιβώτιο φέρεται να διαθέτει σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης, που σημαίνει πως ανάλογα με τις ρυθμίσεις που είχε επιλέξει ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα μπορούσε να ανοίγει μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, αναγνώρισης ίριδας ή άλλου αντίστοιχου χαρακτηριστικού.

Σε περίπτωση όμως θανάτου του ιδιοκτήτη του φαίνεται να υπάρχει διαδικασία από την πλευρά του κατασκευαστή με στόχο να αποκτηθεί το περιεχόμενό του.