Τον δρόμο για τη φυλακή «έδειξε» ανακριτής και εισαγγελέας στον 32χρονο με καταγωγή από τη Ρουμανία που επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και το φίλο της μέσα στο σπίτι τους, στο Λαύριο.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν είναι σε θέση να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη, επαναλαμβάνοντας πως πάσχει από κατάθλιψη και το βράδυ της αιματηρής επίθεσης είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ.

«Πριν από περίπου έναν χρόνο με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα. Ένιωσα προδομένος. Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου, μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου», φέρεται να είπε στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, τονίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να επιτεθεί στην πρώην σύντροφό του και το φίλο της. «Δεν πήγα εκεί για να τους χτυπήσω. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι συνέβη», είπε σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς ωστόσο να πείσει με τους ισχυρισμούς του, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προφυλάκισή του.

Ο κατηγορούμενος για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συζύγου και μη κατά συρροή καθώς και για τέσσερα πλημμελήματα εισέβαλε στο σπίτι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης σπάζοντας την πόρτα και ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο μικρά παιδιά που έχει αποκτήσει με την 32χρονη. Ο 32χρονος, μετά την επίθεση, μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής και παραδόθηκε στις Αρχές.