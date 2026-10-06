Με τον Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, συνεχίζονται σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων.

«Η ζωή μας χωρίστηκε σε δύο μέρη πριν το συμβάν και μετά το συμβάν. Ήταν ενας άγγελος μαζί μας για 18.5 χρόνια. Ήταν ένα πολύ αξιόλογο παιδί. Ένα καλοκάγαθο παιδί. Όμως φτάσαμε σε εκείνο το βράδυ και γκρεμίστηκαν όλα. Απο τότε η ζωή μας εχει αλλάξει. Άλλαξε ο τρόπος που κοιμόμαστε, που μιλάμε» ήταν τα πρώτα λόγια του κ. Παπαγγελή ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάθεσής του είχε μπροστά του ένα μεγάλο κάδρο με την φωτογραφία της κόρης του.

«Εκείνο το βράδυ δεν λειτουργούσε τίποτα, κανένα σύστημα ασφαλείας και ένας σταθμάρχης χωρίς εμπειρία, χωρίς βοήθεια και έγινε η σύγκρουση και ακολούθησε η πυρόσφαιρα, αυτή η τεράστια πυρκαγιά και αναρωτιόμαστε όλοι πώς και γιατί και από τι;» κατέθεσε ο κ. Παπαγγελής για το βράδυ της σύγκρουσης ασκώντας κριτική για τις δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

«Υπάρχει πολιτική διάσταση στο έγκλημα των Τεμπών. Δεν ήταν κρατικό έγκλημα ήταν κυβερνητικό έγκλημα. Η παθολογική σχέση πολιτικών και επιχειρηματιών όλα αυτά τα χρόνια οδηγεί σε θάνατο. Θα περίμενα από τον αρχηγό του κράτους να συγκεντρώσει όλους τους υπευθύνους σε μια αίθουσα και να τους στείλει όλους στο σπίτι τους και όταν η δικαιοσύνη αποφασίσει ότι είναι αθώοι να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Δεν το έκανε όμως. Αυτό μέσα μου με οδήγησε στο συμπέρασμα είτε ο ίδιος είναι ανακατεμένος σε αυτό είτε θέλει να προφυλάξει τους δικούς του» κατέθεσε ο κ. Παπαγγελής

«Όλοι ήξεραν τα πάντα και δεν έκαναν τίποτα να το αποτρέψουν, απλώς μειώνοντας τις ταχύτητες. Ήταν πρώτα η επιχείρηση, πρώτα οι οικονομικοί δείκτες. Πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το Α. Αξιοπρέπεια, ασφάλεια και όλα τα άλλα να έρχονται μετά» τόνισε ο κ. Παπαγγελής ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του με την φράση: «Πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία, κουλτούρα να ξεκινήσουμε απο την αρχή».

Η δίκη συνεχίζεται με τον κ. Παπαγγελή να δέχεται ερωτήσεις από την συνήγορό του Ζωή Κωνσταντοπούλου.