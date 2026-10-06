Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν στο πλαίσιο της ανάκρισης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται πως οδηγούν στην οριστική ρήξη των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Οι πληροφορίες για μηνύματα και αναζητήσεις στο διαδίκτυο που αφορούν τη μέθη στην οποία φέρεται να υπέβαλε η γιατρός τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάτι που η ίδια αρνείται, έχουν οδηγήσει τον συγκατηγορούμενο σύζυγό της να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του. Και αυτό γιατί ο ίδιος εμφανίζεται να επιμένει πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή, κάτι που ο ίδιος καταδικάζει.

Μάλιστα, σύμφωνα με άνθρωπο που είναι σε θέση να γνωρίζει, από την άρση απορρήτου, προέκυψε ότι σε ομαδική συζήτηση στο Viber στην οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενες του ιατρείου, έχει σταλεί μήνυμα στις 26 Αυγούστου 2023, στο οποίο αναφέρεται ότι η κατηγορούμενη γιατρός πραγματοποίησε μέθη και πλασμαφαίρεση στην ίδια της την κόρη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η χορήγηση μέθης, θα υπάρξει από την πλευρά του 58χρονου γιατρού δημόσια τοποθέτηση με την οποία θα δηλώνει την πλήρη αποστασιοποίηση και αντίθεσή του.

Ο προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να επαναλαμβάνει με ένταση πως δεν είχε καμία σχέση με τον τραγουδιστή, σημειώνοντας πως δεν προέκυψε από την άρση απορρήτου καμία επικοινωνία μαζί του.

Ο κατηγορούμενος, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στα νέα στοιχεία που προκύπτουν, προετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες κινήσεις του ώστε να ζητήσει την άρση της προσωρινής του κράτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπεράσπισή του ζήτησε να κληθούν και να καταθέσουν η κόρη του ζευγαριού, ο ασθενής που υποστηρίζει ότι ήταν μαζί με τον γιατρό πριν αυτός πάει στο εστιατόριο του Κολωνακίου, καθώς και η εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ, ένα αίτημα που έγινε δεκτό.