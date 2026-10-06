Ένα έγγραφο-ντοκουμέντο το οποίο καταγράφει τέσσερις συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη είδε το πρωί της Τρίτης 6/10 το «φως» της δημοσιότητας.

Οι καταγραφές, με συγκεκριμένες χρονικές ενδείξεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης των γιατρών, Γιάννη Ρήγα, μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, Γιώργου Βασιλόπουλου, πρώην προέδρου της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, και Δημήτρη Μανίκη, αναισθησιολόγου στο «Αττικόν».

Στο έγγραφο που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «News Room» του ΕΡΤnews καταγράφεται έναρξη της θεραπείας στις 14:42, ενώ εμφανίζονται συναγερμοί στις 14:25, 14:26, 15:23 και 15:45.

Πού μπορεί να οφείλονται οι συναγερμοί

Ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Γιώργος Βασιλόπουλος, επεσήμανε πως οι συναγερμοί σε ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να οφείλονται σε μεταβολές της πίεσης, παρουσία αέρα στο κύκλωμα, διαφυγή αίματος, προβλήματα με την αντιπηκτική αγωγή ή διαταραχές στον όγκο των υγρών.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρεί πιθανότερο το ενδεχόμενο ανεπαρκούς αναπλήρωσης υγρών, με αποτέλεσμα την πτώση της πίεσης και τη μειωμένη παροχή προς το μηχάνημα. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, άλλα ενδεχόμενα, όπως θρόμβωση ή εμβολή από αέρα.

«Όταν χτυπάει το αλάρμ, κάτι σημαίνει», δήλωσε ο κ. Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας ότι οι συναγερμοί δεν θα πρέπει να αποδίδονται αυτομάτως σε αστοχία του μηχανήματος.

«Με επιφύλαξη, θα μπορούσε να είχε σωθεί»

Καθοριστικό ήταν το ερώτημα για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν η διαδικασία είχε διακοπεί στον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο ή τον τέταρτο συναγερμό.

Ο κ. Βασιλόπουλος απάντησε «με επιφύλαξη, ναι», όταν ρωτήθηκε εάν μια έγκαιρη διακοπή της διαδικασίας θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε διαφορετική εξέλιξη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με επιφύλαξη απάντησε και ο αναισθησιολόγος του «Αττικόν», Δημήτρης Μανίκης, ο οποίος συμφώνησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί, χωρίς όμως να μπορεί να διατυπωθεί βέβαιο συμπέρασμα.

Ο Γιάννης Ρήγας, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, απέφυγε να τοποθετηθεί ειδικά για την υπόθεση Μαζωνάκη, καθώς ενδέχεται να κληθεί να την εξετάσει θεσμικά. Υπογράμμισε, όμως, ότι τα αλάρμ δεν πρέπει να αγνοούνται, ακόμα και όταν υπάρχει η εντύπωση ότι πρόκειται για υπερευαισθησία του μηχανήματος.

Οι πιθανές επιπτώσεις της απώλειας υγρών

Ο κ. Μανίκης στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση του ασθενούς πριν από τη διαδικασία. Εφόσον είχε προηγηθεί υδροθεραπεία, όπως αναφέρθηκε, ο ασθενής θα μπορούσε να είναι αφυδατωμένος και να εμφανίζει χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Σε μια τέτοια κατάσταση, η αφαίρεση μεγαλύτερης ποσότητας υγρών θα μπορούσε, όπως εξήγησε, να προκαλέσει περαιτέρω υπόταση και να οδηγήσει σε μειωμένη οξυγόνωση ζωτικών οργάνων, μεταξύ των οποίων και ο εγκέφαλος, με πιθανές εκδηλώσεις σύγχυσης και διέγερσης.

Ο κ. Βασιλόπουλος πρόσθεσε ότι, εφόσον είχε προηγηθεί σημαντική απώλεια υγρών, θα έπρεπε, κατά την εκτίμησή του, να έχει προηγηθεί βασικός βιοχημικός έλεγχος, με έλεγχο και των ηλεκτρολυτών, πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

«Η ομάδα είναι εκείνη που σώζει τον ασθενή»

Ο Ιωάννης Ρήγας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των γιατρών στις σύνθετες ιατρικές πράξεις. «Η ομάδα είναι εκείνη που σώζει τον ασθενή», ανέφερε, τονίζοντας ότι ένας γιατρός δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του όλες τις παραμέτρους μιας σύνθετης διαδικασίας. Ο κ. Ρήγας αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του προεγχειρητικού ελέγχου, σημειώνοντας ότι στις προγραμματισμένες επεμβατικές πράξεις η σωστή προετοιμασία του ασθενούς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλειά του.

Το μητρώο των γιατρών και οι ασφαλιστικές δικλείδες

Η υπόθεση ανοίγει επίσης τη συζήτηση που αφορά τις ασφαλιστικές δικλείδες στην ιατρική πράξη, αλλά και για τη δυνατότητα των ασθενών να ελέγχουν την ειδικότητα και τα επαγγελματικά προσόντα των γιατρών.

Ο Ιωάννης Ρήγας τόνισε ότι οι πολίτες μπορούν να αναζητούν τις σχετικές πληροφορίες στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου, ενώ τόνισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ασθενείς.

Στο επίκεντρο παραμένει το έγγραφο με τους τέσσερις συναγερμούς, καθώς οι χρονικές καταγραφές αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την αποτίμηση όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι ειδικοί ξεκαθάρισαν ότι οι συγκεκριμένες ενδείξεις από μόνες τους δεν αρκούν για οριστικό ιατρικό συμπέρασμα και πρέπει να συνεκτιμηθούν με το σύνολο του ιατρικού φακέλου και των δεδομένων της υπόθεσης.