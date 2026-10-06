Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου σε πολυκατοικία στο Παγκράτι, όταν ομάδα νεαρών συγκεντρώθηκε στο υπόγειο και ξέσπασε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να ακουστούν δύο πυροβολισμοί.

«Μαζεύτηκαν περίπου εφτά νεαροί στο υπόγειο της πολυκατοικίας, έγινε κάποια συμπλοκή και έπεσαν δύο πυροβολισμοί. Οι τέσσερις διέφυγαν και τους τρεις τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί», περιγράφει ένοικος του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατάφεραν να διαφύγουν. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της πολυκατοικίας, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

​Όπως αναφέρει ο ίδιος, αμέσως μετά το επεισόδιο η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν μεγάλη, με περίπου 15 αστυνομικούς και επτά μηχανές να φτάνουν στο σημείο.

«Έψαχναν τους κάλυκες και το όπλο. Βρήκαν δύο κάλυκες στο υπόγειο και το όπλο μάλλον σε έναν κάδο, απ’ ό,τι έχω ακούσει», σημειώνει, ξεκαθαρίζοντας πως τα εμπλεκόμενα άτομα δεν ήταν ένοικοι της πολυκατοικίας ούτε είχαν κάποια σχέση με τη γειτονιά.

​Την αναστάτωση που επικράτησε στην περιοχή επιβεβαιώνει και ένοικος της διπλανής πολυκατοικίας:

«Ακούστηκαν πυροβολισμοί, φασαρία, μηχανές και αστυνομία. Γύρω στη μία τη νύχτα, ακούγοντας τον θόρυβο, νομίζαμε αρχικά ότι ήταν οι έμποροι της λαϊκής που έφταναν από νωρίς, αλλά γρήγορα καταλάβαμε τι είχε συμβεί».