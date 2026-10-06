Κάλπικα χρυσαφικά πούλησε σε ιδιοκτήτη καταστήματος αγοράς χρυσού στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης ένας άνδρας ο οποίος δύο μέρες αργότερα επέστρεψε για να πουλήσει ακόμα ένα ψεύτικο κόσμημα – αυτή τη φορά όμως συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Πρόκειται για 62χρονο, υπήκοο Κροατίας που εμφανίστηκε το περασμένο Σάββατο 3/10 στο κατάστημα και κατάφερε να πείσει τον ιδιοκτήτη για τη γνησιότητα δύο αλυσίδων κι ενός ζευγαριού σκουλαρικιών τα οποία πούλησε έναντι 2.200 ευρώ και διαπιστώθηκε μετά ότι ήταν κάλπικα.

Δύο μέρες αργότερα και συγκεκριμένα χθες, Δευτέρα 5/10 το πρωί, ο 62χρονος επισκέφθηκε εκ νέου την ίδια επιχείρηση, επιχειρώντας να πουλήσει ακόμη μία «χρυσή» αλυσίδα.

Έχοντας αντιληφθεί την προηγούμενη απάτη, ο ιδιοκτήτης, όπως μεταδίδει το ERTNews υποψιάστηκε τον 62χρονο και ενημέρωσε τις Αρχές, με αποτέλεσμα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως να προχωρήσουν στη σύλληψή του.