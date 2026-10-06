Ευρείας κλίμακας επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής διεξάγεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργανωσης που διέπραττε απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης (λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι), μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.

Αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης και πρόεδρος του κόμματος ΛΑΟΣ, και η σύζυγός του, όπως αναφέρουν οι μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων. Οι εταιρείες αυτές έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.

Οι επιχειρήσεις που άνοιγαν σε αχυρανθρώπους ήταν εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά ρούχων.

Η ζημιά στον e-ΕΦΚΑ και στο Δημόσιο ανέρχεται σε πάνω από 1,8 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.