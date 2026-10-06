Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και σήμερα γύρω στις 13:00 στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών παρουσία δικηγόρων και συγγενών αναμένεται να ανοίξει το πολυσυζητημένο χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ασημένιο χρηματοκιβώτιο, που μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία για την έρευνα της υπόθεσης του θανάτου του τραγουδιστή, βρέθηκε στο σπίτι του και κατασχέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας από τις Αρχές, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η παράδοση της ιατροδικαστικής και τοξικολογικής έκθεσης, η οποία θα επιβεβαιώσει τις ουσίες που του χορηγήθηκαν.

Όπως έχει επισημανθεί στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, είχε ήδη γίνει προσπάθεια από τις Αρχές να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο με τη βοήθεια ιδιώτη κλειδαρά, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα.

Το επίμαχο χρηματοκιβώτιο φέρεται να διαθέτει σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης, που σημαίνει πως ανάλογα με τις ρυθμίσεις που είχε επιλέξει ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα μπορούσε να ανοίγει μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, αναγνώρισης ίριδας ή άλλου αντίστοιχου χαρακτηριστικού.

Σε περίπτωση όμως θανάτου του ιδιοκτήτη του φαίνεται να υπάρχει διαδικασία από την πλευρά του κατασκευαστή με στόχο να αποκτηθεί το περιεχόμενό του.

Τι συμβαίνει τελικά με τη διαθήκη

Όσον αφορά στο ζήτημα της διαθήκης του τραγουδιστή δεν φαίνεται να είχε υπογραφεί κάποιο έγγραφο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αρχίσει τη διαδικασία σύνταξης ενός σχετικού νομικού κειμένου, το οποίο όμως δεν είχε ποτέ υπογραφεί ενώπιον συμβολαιογράφου.

Τα αρχεία που φέρεται να διέγραψε η 56χρονη γιατρός

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα της ΕΛΑΣ, οι Αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν ηλεκτρονικά αρχεία που φέρεται να είχαν διαγραφεί από τη γιατρό που διατηρούσε το ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Έτσι φέρεται να διαγράφηκαν:

19 αρχεία εικόνας με καταγραφές υγείας που σχετίζονται με τον Γιώργο Μαζωνάκη και έχουν ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2026.

18 αρχεία που αφορούν το πρόγραμμα Eis system, με ώρα καταγραφής 17:30.

Ένα αρχείο εικόνας που αφορά το πρόγραμμα Zyto 5, με ώρα καταγραφής 17:32.

Τρία αρχεία εγγράφων, από τα οποία τα δύο φέρονται να αποτελούν αναφορές των συγκεκριμένων λογισμικών και το τρίτο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα από τα αρχεία, καθώς φέρεται να περιλαμβάνει τα στοιχεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ακόμα και την ημερομηνία γέννησής του, χωρίς ωστόσο να αναγράφεται κανονικά το όνομά του.

Τα συγκεκριμένα ψηφιακά ευρήματα εξετάζονται από τις Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε δημιουργήθηκαν, πότε διαγράφηκαν και ποιος ήταν ο σκοπός τους.