Απολογείται σήμερα, Τρίτη, η 36χρονη που έφτασε στο σημείο να βλάψει μία 52χρονη μητέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, για λόγους ερωτικής αντιζηλίας κι ενώ επί της ουσίας δεν είχε καμία αντιπαράθεση μαζί της.

Αποκορύφωμα του διασυρμού της 52χρονης ήταν οι φάκελοι που βρήκαν στα αυτοκίνητά τους δεκάδες πολίτες, μέσα στους οποίους υπήρχαν φωτογραφία, τηλέφωνο και διεύθυνση της 52χρονης, συνοδευόμενα από ένα άκρως προσβλητικό κείμενο.

Όπως αναφέρει το creative.gr, η έρευνα των αστυνομικών του Α’ Αστυνομικού Τμήματος, μετά και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού αλλά και καταθέσεις, οδήγησε στην ταυτοποίηση και στη σύλληψη της 36χρονης, η οποία ασχολείται με τον χώρο των media.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, ενώ θεωρείται θέμα χρόνου να ταυτοποιηθεί και επίσημα ο συνεργός της, που τη βοήθησε να μοιράσουν τους προσβλητικούς φακέλους.