Στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να πούλησε πλαστά χρυσαφικά σε κατάστημα αγοράς χρυσού στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι Αρχές, όταν δύο ημέρες αργότερα επέστρεψε στο ίδιο κατάστημα για να πουλήσει ακόμη ένα ψεύτικο κόσμημα.

Πρόκειται για 62χρονο, υπήκοο Κροατίας, ο οποίος εμφανίστηκε το περασμένο Σάββατο στο κατάστημα και κατάφερε να πείσει τον ιδιοκτήτη για τη γνησιότητα δύο αλυσίδων κι ενός ζευγαριού σκουλαρικιών τα οποία πούλησε έναντι 2.200 ευρώ και διαπιστώθηκε μετά ότι ήταν κάλπικα.

Δύο μέρες αργότερα και συγκεκριμένα χθες το πρωί, ο 62χρονος επισκέφθηκε εκ νέου την ίδια επιχείρηση, επιχειρώντας να πουλήσει ακόμη μία «χρυσή» αλυσίδα.

Έχοντας αντιληφθεί την προηγούμενη απάτη, ο ιδιοκτήτης υποψιάστηκε τον 62χρονο και ενημέρωσε τις Αρχές, με αποτέλεσμα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως να προχωρήσουν στη σύλληψή του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.