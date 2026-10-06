Ένας 57χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», μετά από περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης αεροσκάφους, χθες το απόγευμα, από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 57χρονος επιβάτης φέρεται εν πτήσει να προέβη σε πράξη προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώπιον άλλων επιβατών, αφού προηγουμένως είχε παρακολουθήσει βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου στο κινητό του τηλέφωνο.

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς τού Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.