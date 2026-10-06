Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου στην Αστυνομία για επεισόδιο με πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στην περιοχή του Παγκρατίου.

Όλα έγιναν γύρω στις 00:50 στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28 και σύμφωνα με πληροφορίες τις Αρχές ειδοποίησε ένας 26χρονος ένοικος της πολυκατοικίας.

Κατά την έρευνά τους, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν στο υπόγειο της πολυκατοικίας έναν κάλυκα και δύο βλήματα και στον ακάλυπτο ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών.

Επίσης, για το σοβαρό περιστατικό συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 20, 19 και 18 ετών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι δύο άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για συνέργεια.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, η οποία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς.