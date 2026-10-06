Στις αναισθητικές ουσίες, που χορήγησε η προφυλακισμένη γιατρός της οδού Καρνεάδου στον Γιώργο Μαζωνάκη, έχει στραφεί το ενδιαφέρον των ερευνών.

Το κινητό της Ιωάννας Γάκα «μίλησε», δίνοντας κρίσιμα στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η παράδοση της ιατροδικαστικής και τοξικολογικής έκθεσης, η οποία θα επιβεβαιώσει τις ουσίες που χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στον οργανισμό του τραγουδιστή ανιχνεύτηκε η αναισθητική ουσία προποφόλη.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Mega, στο κινητό της 56χρονης γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή υπήρχαν αναζητήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου ζητούσε την πληροφορία «προποφόλη και μιδαζολάμη πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα από τον συνδυασμό χορήγησης και των δύο».

Την ίδια ώρα, προκύπτουν νέα, κρίσιμα στοιχεία από τις άρσεις των επικοινωνιών της, που δυσκολεύουν πολύ την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι έμπειροι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών όποιο κινητό και να ανοίξουν από τα πρόσωπα του ιατρείου της Καρνεάδου, πέφτουν πάνω στη μέθη.

Μάλιστα, οι συνεργάτιδές της είχαν δημιουργήσει πριν λίγο καιρό μια ομαδική συνομιλία σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί, φέρεται να εντοπίστηκε ένα σημαντικό εύρημα.

Είχε γίνει αναφορά στη μέθη, ενώ οι εργαζόμενες μοιράζονταν η μία στην άλλη, σοκαρισμένες, τα όσα είδαν και άκουσαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Επίσης, εκεί βρέθηκε και μήνυμα που είχε στείλει εργαζόμενη στον σύντροφό της, που μιλούσε ξεκάθαρα για τη χορήγηση της μέθης, κάτι που φαίνεται πως δεν είχε γίνει μόνο μία φορά από τη γιατρό.

Εργαζόμενη, με μαρτυρία της στο Star, είχε αποκαλύψει ότι είχε χορηγηθεί και σε άλλον ασθενή μέθη τον Αύγουστο.

Ψάχνουν να βρουν ποιος προμήθευσε τη γιατρό με τις κατασταλτικές ουσίες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star και της Κατερίνας Μαστραντωνάκη, ο ανακριτής έχει στα χέρια του την τρίτη κατά σειρά έκθεση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Είχαν προηγηθεί άλλες δύο εκθέσεις, που παραδόθηκαν το πρωί της Παρασκευής και αφορούν αποκλειστικά το κινητό της 56χρονης γιατρού. Αυτή η νέα, συμπληρωματική έκθεση «ξεσκονίζει» τις επαφές της γιατρού, ώστε να εντοπιστεί ποιος της προμήθευσε τις ουσίες προποφόλη και μιδαζολάμη.

Πάντως, όπως προκύπτει, τις ουσίες αυτές η προφυλακισμένη γιατρός τις προμηθεύτηκε παράνομα, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να χορηγηθούν μόνο σε νοσοκομεία, τα οποία τις προμηθεύονται απευθείας από φαρμακαποθήκες.

Στόχος, λοιπόν, των αστυνομικών και του ανακριτή είναι να χαρτογραφήσουν τις επαφές της γιατρού και να βρουν τον ακριβή τρόπο, αλλά και τα πρόσωπα από τα οποία τις προμηθεύτηκε. Για τον λόγο αυτό, αναζητούν στα ψηφιακά ίχνη της γιατρού σε μηνύματα, εφαρμογές και κρυφές επικοινωνίες.

«Αναισθητικές ουσίες μπορούν να γίνουν δολοφονικά όπλα στα χέρια μη ειδικών»

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, εξήγησε πως «η μιδαζολάμη, όπως και η προποφόλη, είναι φάρμακα τα οποία κατ’ αρχάς τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι αναισθησιολόγοι και με συγκεκριμένες διαδικασίες. Όταν πηγαίνουμε να κάνουμε και την πιο μικρή επέμβαση, με αυτό που λέει ο κόσμος μέθη ή με μια ήπια αναισθησία, όπως λένε οι αναισθησιολόγοι, δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να προηγηθεί ένας προαναισθησιολογικός – προεγχειρητικός έλεγχος».

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσουμε από καρδιολόγο, από πνευμονολόγο και να γίνουν συγκεκριμένες εξετάσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν όλες μαζί από τον αναισθησιολόγο. Κατά πρώτον, να δει εάν είμαστε ικανοί να πάρουμε την αναισθησία ή όχι ή κινδυνεύουμε εάν πάρουμε αναισθησία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον κ. Λέων, «και οι δύο οι ουσίες δεν μπορούν να βρίσκονται σε ένα ιατρείο σε οποιοδήποτε άλλο χώρο παρά μόνο στα χέρια ειδικών. Κάθε ουσία αναισθησίας, και οι δύο επίσης να πούμε είναι ουσίες αναισθησίας, είναι ουσίες οι οποίες επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μάλιστα μεταξύ τους μπορούν να αλληλεπιδράσουν και για παράδειγμα να μπλοκάρουν το κέντρο της αναπνοής. Σε χέρια μη ειδικών δε, μπορούν να είναι πραγματικά δολοφονικά όπλα.