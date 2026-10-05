Δύο οδηγούς μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι εμφανίζονταν σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς, ταυτοποίησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στα βίντεο οι δύο οδηγοί κινούνταν σε οδικούς άξονες της Αττικής, μεταξύ άλλων στη λεωφόρο Κηφισίας, τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη λεωφόρο Αθηνών, αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες, κάνοντας «σούζες» και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Οι αστυνομικοί, μετά την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποίησαν έναν 25χρονο Έλληνα και έναν 35χρονο αλλοδαπό ως τους οδηγούς των μοτοσυκλετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του 35χρονου. Η δικογραφία, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.