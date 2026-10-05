Μια γυναίκα στο Ηράκλειο κατήγγειλε τον σύντροφό της, ότι της επιτέθηκε δύο φορές και πως έκλεψε προσωπικά της αντικείμενα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα patris.gr, μια 47χρονη γυναίκα από την Ιρλανδία, η οποία ζει σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, κατήγγειλε τον 33χρονο σύντροφό της. Όπως είπε, φέρεται να την ξυλοκόπησε και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε, αφού πρώτα της πήρε την πιστωτική της κάρτα και το κινητό της τηλέφωνο.

Η περιπέτεια, ωστόσο, δεν φέρεται να τελείωσε εκεί. Όπως κατήγγειλε η 47χρονη στους αστυνομικούς, ο 33χρονος επέστρεψε την επόμενη ημέρα στο σπίτι, όπου φέρεται να της επιτέθηκε εκ νέου και να την χτύπησε.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε το περιστατικό, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.