Σε ένα εκχερσωμένο κομμάτι δάσους, μέσα σε δύσβατη περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου στην Αχαΐα, είχαν στηθεί οι υποδομές για την καλλιέργεια 330 δενδρυλλίων κάνναβης. Δίπλα στη φυτεία, κομμένοι κλαδίσκοι και τμήματα των φυτών, συνολικού βάρους περίπου 50 κιλών, είχαν απλωθεί για αποξήρανση.

Τη φυτεία κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Είχαν διαμορφώσει τον χώρο και εγκαταστήσει εξοπλισμό ποτίσματος

Η καλλιέργεια βρισκόταν σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο. Εκτός από τα 330 δενδρύλλια και το φυτικό υλικό που προοριζόταν για αποξήρανση, οι αστυνομικοί βρήκαν και αρδευτικό εξοπλισμό.

Τα περίπου 50 κιλά αφορούν τους κομμένους κλαδίσκους και τα τμήματα των φυτών που εντοπίστηκαν απλωμένα στον χώρο.

Οι έρευνες στρέφονται στους καλλιεργητές

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση και αναζητούν τα άτομα που καλλιεργούσαν τη φυτεία, προκειμένου να τα συλλάβουν.

Μετά τον εντοπισμό της καλλιέργειας, το επόμενο ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί ποιοι είχαν διαμορφώσει και φρόντιζαν τη φυτεία στη δύσβατη δασική περιοχή.