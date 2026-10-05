Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο πρωταγωνιστής της βίαιης επίθεσης σε βάρος 54χρονης οδηγού ταξί, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Ο κατηγορούμενος, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή, επέλεξε να μην πάρει προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και να απολογηθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 35χρονος απολογούμενος επικαλέστηκε προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ αναφερόμενος στο περιστατικό της επίθεσης στην οδηγό ταξί που είχε ως αποτέλεσμα να της κόψει το αυτί, ισχυρίστηκε πως οι τόνοι ανέβηκαν όταν το POS δεν λειτούργησε, λόγω έλλειψης σήματος.

«Ξεκίνησε να οδηγάει γύρω – γύρω για να βρει σήμα στο POS. Πέρασε τουλάχιστον ένα τέταρτο της ώρας. Τότε εκείνη φρέναρε απότομα, πετάχτηκα και χτύπησα το κεφάλι μου στο κάθισμα και έσπασα τα γυαλιά μου» φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος για τον οποίο ο συνήγορός του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν με αποτέλεσμα ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν την προσωρινή του κράτηση.

Σύμφωνα με την κατηγορία, η 54χρονη οδηγός ταξί μετέφερε τον 35χρονο από την Κυψέλη αλλά όταν έφτασαν στον προορισμό του ξέσπασε καβγάς καθώς δεν υπήρχε επαρκές σήμα στο σημείο για την ηλεκτρονική πληρωμή.

Ο επιβάτης, περιγράφεται σε κατάσταση αμόκ, να επιτίθεται στην οδηγό και να της δαγκώνει το αυτί, με αποτέλεσμα να της το κόψει. Η 54χρονη κατάφερε να βγει από το ταξί καλώντας σε βοήθεια, ενώ ο 35χρονος την καταδίωκε μέχρι τη στιγμή που περαστικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.