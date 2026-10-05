«Χορό»… αδήλωτων εκατομμυρίων κατέγραψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, για το διάστημα 2021-2025 το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο ελέγχου προσώπων που είναι υπόχρεα για την υποβολή πόθεν έσχες.

Το συνολικό ποσό της αποκρυβείσας περιουσίας μέσω ανακριβών και κενών δηλώσεων, εκτιμάται ότι αγγίζει περίπου τα 15 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την Αρχή που διενήργησε ελέγχου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, «η «Αρχή», κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από την εκτέλεση εξειδικευμένων, εντατικών και, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένων ελεγκτικών ενεργειών, που αφορούσαν σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) της περιόδου 2021-2025, διαπίστωσε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και μη υποβολής αυτών.

Ειδικότερα, βάσει των σημαντικότερων περιπτώσεων αυτών, σε ό,τι αφορά στις ανακριβείς δηλώσεις, διαπιστώθηκε ότι δηλώθηκαν λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το αποκρυβέν ποσό να υπερβαίνει συνολικά το 1.500.000 ευρώ, ενώ σε αυτές που αφορούν σε κενές (λευκές) δηλώσεις, διαπιστώθηκε αποκρυβείσα περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11.000.000 ευρώ. Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκε σχετική δήλωση, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας, πάντα στις σημαντικότερες περιπτώσεις, ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000».

Οι υποθέσεις διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ παράλληλα το πόρισμα ελέγχου διαβιβάζεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τον καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών.