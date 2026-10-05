Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στη Λάρισα, με έναν 21χρονο να μαχαιρώνει έναν 39χρονο, επειδή τον έβγαλε έξω από το μπαρ.

Το άγριο περιστατικό, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, έγινε λίγο πριν από τις 5:00 τα ξημερώματα σε μπαρ στην περιοχή του Φρουρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο μπαρ υπήρξαν αντιδράσεις από θαμώνες για τη συμπεριφορά του 21χρονου Λαρισαίου, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο 39χρονος υπεύθυνος για να τον απομακρύνει και να τον οδηγήσει εκτός του καταστήματος.

Ωστόσο, ο νεαρός επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα και, όταν του ζητήθηκε ξανά να αποχωρήσει, φέρεται να επιτέθηκε στον 39χρονο, τραυματίζοντάς τον στην περιοχή του στήθους με μαχαίρι.

Αμέσως μετά, ο 21χρονος τράπηκε σε φυγή, αλλά αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο 39χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.