Με τις καταθέσεις του πατέρα και της μητέρας του 22χρονου φοιτητή Γεώργιου Παπάζογλου ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο Λυσσίμαχος Παπάζογλου στάθηκε στα κενά στα συστήματα ασφαλείας, στα αίτια της πυρόσφαιρας και όσα έγιναν στον τόπο της σύγκρουσης.

«Ο ανακριτής αν πίστευε ότι τα έλαια αναφλέγονται γιατί δεν προχώρησε σε δίωξη της εταιρείας; Ο χώρος αλλοιώθηκε αμέσως μετά. Είχε παραλείψεις η ανακριτική διαδικασία με αποτέλεσμα οι συγγενείς να γίνουν ντετέκτιβ», κατέθεσε ο κ. Παπάζογλου.

Στη συνέχεια ξεκίνησε την κατάθεσή της η Δέσποινα Γκανίδου, αναλύοντας μέσα σε περίπου μια ώρα κάθε πτυχή της υπόθεσης.

«Αναγκαστήκαμε εμείς οι συγγενείς να γίνουμε ερευνητές»

«Αναγκαστήκαμε εμείς οι συγγενείς να γίνουμε ερευνητές. Δυστυχώς σε αυτή την προσπάθεια η Πολιτεία ήταν απέναντί μας. Με την σύγκρουση φάνηκε ότι δεν λειτουργεί κανένα σύστημα ασφαλείας. Όλα τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο ήταν γνωστά. Υπήρχαν επιστολές που προειδοποιούσαν για την κατάσταση. Δυστυχώς αδιαφορούσαν και πετούσαν στον κάλαθο των αχρήστων όλες αυτές τις προειδοποιήσεις. Θεωρώ ότι ο Καραμανλής ήταν ο νούμερο ένα υπεύθυνος για το έγκλημα των Τεμπών. Τα στελέχη του ΟΣΕ όφειλαν να αναθεωρήσουν τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Γκανίδου.

Ακολούθως στάθηκε στις επιμέρους ευθύνες των κατηγορούμενων, όπως για την μετάταξη του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, την απουσία δεύτερου σταθμάρχη, την μη υλοποίηση της σύμβασης 717 και την απουσία εποπτικού ελέγχου.

«Δυστυχώς τα δύο τρένα εν έτει 2023 κινούνταν για 12 ολόκληρα λεπτά σε συγκρουσιακή πορεία και δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Έστω και ένα σύστημα ασφαλείας να λειτουργούσε η σύγκρουση θα είχε αποφευχθεί», υπογράμμισε η κ. Γκανίδου.

Το «μπάζωμα», η πυρόσφαιρα και το ηχητικό του 112

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υπόθεση του «μπαζώματος» και στο θέμα της πυρόσφαιρας, με αφορμή και τα ηχητικά που ήρθαν στη δημοσιότητα λίγα χρόνια μετά τη σύγκρουση.

«Με το μπάζωμα χάθηκαν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Όταν άκουσα στο ηχητικό του 112 την Φραντζέσκα να φωνάζει “δεν έχω οξυγόνο”.. Είναι κάτι που με βασανίζει και με στοιχειώνει. Τι έζησε το παιδί μου τις τελευταίες ώρες; Πόσο βασανίστηκε το παιδί μου;» τόνισε η κ. Γκανίδου.

Παράλληλα, επεσήμανε πως θα έπρεπε να υπάρχει μια ομάδα ανακριτών στην υπόθεση και όχι να διενεργεί την ανάκριση μόνο ένας εφέτης ανακριτής.

«Η δικογραφία είναι ελλιπής. Οι ολιγωρίες του ανακριτή είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα στοιχεία», ανέφερε η κ. Γκανίδου.

Για την τεχνική έκθεση του Paul Jowett, στον οποίο είχαν απευθυνθεί συγγενείς για το θέμα της πυρόσφαιρας και της φωτιάς και η οποία κατέληγε ως συμπέρασμα στα έλαια σιλικόνης, επεσήμανε πως αποφάσισαν να μην την καταθέσουν, με εξαίρεση τον κ. Νίκο Πλακιά, γιατί θεώρησαν πως ήταν «πρόχειρη» και «γρήγορη», στηριζόμενη σε λάθος δεδομένα και μεθοδολογία.

«Οι 57 σκοτώθηκαν όχι από αμέλεια – Υπήρχε δόλος»

«Οι 57 σκοτώθηκαν όχι από αμέλεια. Υπήρχε δόλος και από την Hellenic Train και από το υπουργείο. Η κρατική αμέλεια, το ρουσφέτι και η ατιμωρησία οδήγησαν στα Τέμπη», τόνισε η μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου.

Η ίδια ζήτησε από το δικαστήριο να κλητεύσει τους μάρτυρες που ζήτησε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, να διαλευκάνει «πλήρως» τα αίτια της πυρόσφαιρας και της φωτιάς, να απαγγείλει τις «δίκαιες» κατηγορίες και να διατάξει την εξέταση των οσταρίων και την ταυτοποίησή τους.

«Ακόμα και μια τρίχα του παιδιού μου είναι πολύτιμη για μας», ανέφερε η κ. Γκανίδου κλείνοντας απευθυνόμενη στο δικαστήριο με την φράση: «Είστε η μόνη μας ελπίδα. Η μόνη ελπίδα για αυτό τον τόπο. Για να μην υπάρχουν άλλα Τέμπη. Για να ησυχάσει η ψυχούλα του Γιωργάκη μου και να ησυχάσουμε και εμείς».

Οι καταθέσεις των γονέων του Νικήτα Καραθεοδώρου

«Δεν είναι μόνο η οδύνη και η αγανάκτησή μας. Οι κατηγορούμενοι όλοι γνώριζαν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο, είχαν κατατεθεί εξώδικα. Ποιοι υπέγραψαν την μετάταξη και την τοποθέτηση του σταθμάρχη; Γιατί δεν λειτουργούσε το αυτόματο σύστημα πέδησης; Αφού γνώριζαν για την απουσία συστημάτων ασφαλείας, γιατί επέτρεψαν στα τρένα να κινούνται με υψηλές ταχύτητες; Άφησαν την ζωή του παιδιού μου στην θεά τύχη. Όταν είδαμε την πυρόσφαιρα γεννήθηκαν τεράστια ερωτήματα. Γιατί έγινε προσπάθεια να αποδοθούν στα έλαια σιλικόνης;», κατέθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα του Νικήτα Kαραθεοδώρου, Κατερίνα Μαλιόγλου.

«Είναι αλλιώς να χάνεις το παιδί σου στο καθήκον και αλλιώς αυτό που έγινε σε μας. Δεν μπορείς να νοηματοδοτήσεις αυτή την απώλεια. Δεν έχει νόημα αυτό που έγινε και για αυτό δεν μπορεί να το ενσωματώσει το μυαλό μας και το είναι μας. Χάθηκε αυτός ο κόσμος γιατί όλη αυτή η αλυσίδα που ονομάζουμε ελληνικό σιδηρόδρομο ήταν σάπια», κατέθεσε ο Αθανάσιος Καραθεοδώρου, πατέρας του Νικήτα, ο οποίος υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν τα Τέμπη.

«Είμαστε σαν τον Σίσυφο»

«Μετά το συμβάν δεν ζούμε, επιβιώνουμε. Είμαστε σαν τον Σίσυφο, μόνο που εμείς κουβαλάμε και την νύχτα αυτόν τον βράχο. Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι», ευχήθηκε κλείνοντας ο κ. Καραθεοδώρου.