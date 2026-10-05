Δύο περιπτώσεις απάτης εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, προχωρώντας στη σύλληψη δύο ατόμων, που κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, άγνωστοι τηλεφώνησαν σε 66χρονη Ελληνίδα στο Ηράκλειο, παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και την έπεισαν να συγκεντρώσει κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ σε εξωτερικό χώρο της οικίας της, από όπου άγνωστα άτομα τα παρέλαβαν.

Με το ίδιο πρόσχημα, άγνωστοι έπεισαν τηλεφωνικά στις 3 Οκτωβρίου 2026 ανήλικο Έλληνα να τοποθετήσει κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και χρηματικό ποσό 5.500 ευρώ σε εξωτερικό χώρο της οικίας του, από όπου παρελήφθησαν από αγνώστους δράστες.

Από την προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν και για τις δύο περιπτώσεις ως δράστες της παραλαβής των χρημάτων – κοσμημάτων (εισπράκτορες) 23χρονος Έλληνας και 22χρονη Ελληνίδα, που εντοπίστηκαν κατά τις πρωινές ώρες, χθες, Κυριακή, σε περιοχή του Δήμου Μεγαρέων, όπου και συνελήφθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Συμβουλές για να μην πέσετε θύματα επιτήδειων

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς και περιστατικά εξαπάτησης πολιτών που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα από επιτήδειους που εμφανίζονται τηλεφωνικά ή δια ζώσης ως λογιστές, αστυνομικοί, γιατροί, υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά. απαιτώντας και αποσπώντας χρηματικά ποσά, κυρίως από ηλικιωμένους, υπενθυμίζεται από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης:

«-Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

-Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

-Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν.

-Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

-Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη “γραμμή”.

-Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

-Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του. Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.

-Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε πιστωτικό κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού».

Επίσης, στην ανακοίνωση τονίζεται:

«Από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοι τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Ακόμη, να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.ά.). Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών Αρχών, ενώ να ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. Επίσης, να ενημερώνετε τα οικεία σας πρόσωπα (του στενού και ευρύτερου συγγενικού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος) και ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος και να τους συμβουλεύετε σχετικά, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο θυματοποίησής τους».