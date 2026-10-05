Για υπεξαίρεση άνω των 100.000 ευρώ, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών, κατηγορείται στην πατρίδα του, 45χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των Αρχών της γειτονικής χώρας.

Η πράξη που του αποδίδεται, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, φέρεται να τελέστηκε διαδοχικά, εντός του 2025, ενώ οι Αρχές της Βουλγαρίας ζητούν την έκδοσή του. Ο 45χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που συνδέονται με το βουλγαρικό αίτημα.