Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με τον ανακριτή να βάζει στο «μικροσκόπιο» νέα στοιχεία και καταθέσεις σε μια προσπάθεια να ρίξει φως στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης για τα οποία η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να επιμένει πως είχε την πεποίθηση πως ήταν νόμιμα, επικαλούμενη, μάλιστα, και σχετικά έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο ΙΣΑ, ωστόσο, απαντώντας στις αιτιάσεις περί νομιμότητας, στο πλαίσιο της ανάκρισης ζήτησε να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών για ψευδή δήλωση. Και αυτό γιατί, όπως προκύπτει από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, οι κατηγορούμενοι είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για τα υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας και όχι μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Επιπλέον, ο ΙΣΑ στο πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε στην ανάκριση, σύμφωνα με πληροφορίες, προσκόμισε νέα στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρεία των προφυλακισμένων γιατρών στην Καρνεάδου, αλλά και στην Πατριάρχου Ιωακείμ.