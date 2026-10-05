Νέα διάσταση στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη επιχειρεί να δώσει η πλευρά του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύνδεσή του με την κατηγορούμενη γιατρό και με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, υποστήριξε ότι ο εντολέας του είχε κληθεί από το επαγγελματικό περιβάλλον του τραγουδιστή αποκλειστικά για υπνοθεραπεία και ότι δεν είχε καμία άλλη εμπλοκή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, ο κ. Γλύκας ανέφερε ότι «Δεν υπάρχει καμία σύσταση από την πλευρά του Νάσου Κομιανού προς τον Γιώργο Μαζωνάκη για την κατηγορούμενη γιατρό», επιχειρώντας να διαχωρίσει πλήρως τον ρόλο του πελάτη του από τη συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία.

Όπως εξήγησε, ο Νάσος Κομιανός δεν είχε καμία συμμετοχή σε πλασμαφαίρεση, αλλά είχε κληθεί αποκλειστικά για την ειδικότητά του ως υπνοθεραπευτής.

«Δεν χρειάζεται σύσταση. Χρειάζεται σύσταση κάποιος σε έναν γιατρό που τον ξέρει, που τον γνωρίζει; Φυσικά δεν πρότεινε καμία διαδικασία πλασμαφαίρεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η μοναδική σχέση του με την υπόθεση είναι ότι είναι υπνοθεραπευτής», προσθέτοντας: «Του ζητήθηκε από το επαγγελματικό περιβάλλον του συγκεκριμένου τραγουδιστή να γίνει η διαδικασία της υπνοθεραπείας. Καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση. Όπως γνωρίζετε, έγινε το ραντεβού και από εκεί και πέρα δεν έχει καμία μα καμία άλλη εμπλοκή».

«Πήγε μόνος του να καταθέσει»

Ο Γιάννης Γλύκας στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Νάσος Κομιανός βρέθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών, τονίζοντας ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια κλήση σε βάρος του.

«Έχουμε έναν άνθρωπο μάρτυρα, άρα δεν απολογήθηκε, κατέθεσε. Και χωρίς να έχει κληθεί από τις ανακριτικές αρχές», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο υπνοθεραπευτής γνωστοποίησε ο ίδιος την ιδιότητά του, ενώ δεν είχε προηγηθεί αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του. «Άρα θα μπορούσε σήμερα να μην είναι καν γνωστή η ιδιότητά του», ανέφερε ο κ. Γλύκας, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι, εάν ο εντολέας του δεν είχε εμφανιστεί αυτοβούλως για να καταθέσει, ενδεχομένως να μην είχε συνδεθεί καθόλου με την υπόθεση.

Ο ίδιος εκτίμησε ακόμη ότι το γεγονός πως δεν ζητήθηκε άρση τηλεφωνικού απορρήτου μπορεί να υποδηλώνει ότι οι ανακριτικές αρχές θεώρησαν αξιόπιστη την κατάθεσή του.

«Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση», είπε, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο μια τέτοια διαδικασία να γίνει μεταγενέστερα. «Όμως όταν κάποιος δίνει κατάθεση χωρίς να χρειάζεται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, σημαίνει ότι λέει την αλήθεια και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι λέει για την απολογία της γιατρού

Ο δικηγόρος του Νάσου Κομιανού αναφέρθηκε και σε όσα έχουν γίνει γνωστά από την απολογία της κατηγορούμενης γιατρού, επιχειρώντας να στηρίξει τη θέση ότι η σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη προϋπήρχε και δεν συνδεόταν με τον υπνοθεραπευτή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το περιεχόμενο της απολογίας προκύπτει ότι ο τραγουδιστής γνώριζε τη γιατρό και απευθυνόταν σε εκείνη ήδη από το 2021.

«Αυτή η απολογία δείχνει καθαρά ότι ο μετέπειτα εκλιπών είναι εκείνος ο οποίος πήγαινε στη γιατρό από το 2021», ανέφερε.

Ο Γιάννης Γλύκας διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν έχει προσωπική πρόσβαση στο σύνολο της δικογραφίας, καθώς ο πελάτης του έχει μόνο την ιδιότητα του μάρτυρα και, κατά συνέπεια, δεν συμμετέχει επισήμως στη διαδικασία ως διάδικος με νομική εκπροσώπηση.

«Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά στη δικογραφία»

Ερωτηθείς για πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με μηνύματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες, ο κ. Γλύκας τις απέρριψε, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτουν από τα στοιχεία που γνωρίζει.

«Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά στη δικογραφία. Δεν έχει ζητηθεί καν άρση τηλεφωνικού απορρήτου».