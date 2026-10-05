Συνεχίζεται σήμερα στην Κατερίνη η διαδικασία των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα, με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις.

Το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας Κατερίνης αναμένεται να περάσουν σήμερα εννέα κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που, σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Ήδη έχουν δώσει εξηγήσεις οκτώ κατηγορούμενοι- εκ των οποίων ένας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις που, ανάλογα με την περίπτωση, φτάνουν τις 20.000 ευρώ.

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης αφορά, μεταξύ άλλων, τις εξής πράξεις: εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών, στους οποίους παρέχονταν υποσχέσεις για υψηλές και πλασματικές αποδόσεις, με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες- με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό ρίσκο.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν ένα πυραμιδικό μοντέλο, στρατολογώντας διαρκώς νέα μέλη και επενδυτές. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές Αρχές, εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 18 θύματα, τα οποία φαίνεται να επένδυσαν χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, με το συνολικό ποσό της οικονομικής ζημιάς που υπέστησαν να ανέρχεται σε 55.970 ευρώ.

Για τη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 9 άτομα.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους, οι Αρχές κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληρούς δίσκους, 21 φορητούς και επτά σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 15 tablets, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών και το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.