Σαράντα δύο διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 14.300 ευρώ, επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο ίδιο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν 325 τακτικοί έλεγχοι, ενώ ελέγχθηκαν και επανελέγχθηκαν 71 καταγγελίες. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν δύο παραβάσεις καθαριότητας, συνολικού ύψους 60 ευρώ, για ρύπανση κατά τη σίτιση ζώων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τόσο από κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, όσο και από μικτά κλιμάκια σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, όπως προβλέπονται από τον Ν. 4830/2021.

Σύμφωνα με τον απολογισμό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συμμόρφωση των ιδιοκτητών μέσω συστάσεων και συμβουλευτικών παρεμβάσεων. Σε 31 περιπτώσεις βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης ζώων, έπειτα από υποδείξεις της υπηρεσίας για εμβολιασμό, κτηνιατρική φροντίδα και επικαιροποίηση ή μεταβολή των στοιχείων των ιδιοκτητών στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, απομακρύνθηκαν από κατοικία 15 γάτες που, σύμφωνα με τον Δήμο, διαβιούσαν σε άθλιες συνθήκες, στο πλαίσιο ελέγχου μικτού κλιμακίου που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της ΕΛ.ΑΣ.

Η Δημοτική Αστυνομία εφιστά, παράλληλα, την προσοχή των ιδιοκτητών σκύλων που έχουν αποκτήσει τα ζώα τους από το εξωτερικό, καθώς, όπως επισημαίνει, εντοπίζονται περιπτώσεις microchip που δεν αντιστοιχούν σε ενεργή καρτέλα ιδιοκτήτη στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Όπως σημειώνει, η ορθή καταχώριση των στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ταυτοποίηση και την επιστροφή ενός ζώου σε περίπτωση απώλειας ή διαφυγής.

*Τις φωτογραφίες διέθεσε για χρήση ο Δήμος Θεσσαλονίκης