Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ένας πατέρας δέχτηκε άγρια επίθεση από τον γιο του.

Όλα έγιναν γύρω στις 22:00 το βράδυ, στο σπίτι του 32χρονου. Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, ο γιος ζήτησε από τον 72χρονο πατέρα του να πάει εκεί και να του δώσει χρήματα, προκειμένου να προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες.

Ο ηλικιωμένος δεν γνώριζε τον λόγο για τον οποίο του ζητούσε να πάει στο σπίτι κι έτσι πήγε εκεί.

Ωστόσο, αρνήθηκε να του δώσει χρήματα, με αποτέλεσμα ο 32χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, εξοργίστηκε και χτύπησε δυνατά τον πατέρα του στο κεφάλι.

Ο ηλικιωμένος άνδρας έπεσε στο πάτωμα και τραυματίστηκε από την πτώση, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και ειδικότερα το αρμόδιο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας.

Οι αστυνομικοί, που έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον 32χρονο, αν και ο πατέρας του δεν επιθυμούσε τη σύλληψή του. Τελικά, η σύλληψη έγινε αυτεπάγγελτα, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.