Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες είναι ο 35χρονος, ο οποίος πρωταγωνίστησε στη βίαιη επίθεση σε βάρος οδηγού ταξί, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 35χρονου ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή και τον παρέπεμψε σε ανακριτή από τον οποίο θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την κατηγορία, η 54χρονη οδηγός ταξί μετέφερε τον 35χρονο από την Κυψέλη αλλά όταν έφτασαν στον προορισμό του ξέσπασε καβγάς καθώς δεν υπήρχε επαρκές σήμα στο σημείο για την ηλεκτρονική πληρωμή.

Ο επιβάτης περιγράφεται σε κατάσταση αμόκ, να επιτίθεται στην οδηγό και να της δαγκώνει το αυτί, με αποτέλεσμα να της το κόψει.

Η 54χρονη κατάφερε να βγει από το ταξί καλώντας σε βοήθεια ενώ ο 35χρονος την καταδίωκε μέχρι τη στιγμή που περαστικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.