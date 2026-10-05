Τα πρώτα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών, στα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, συντάσσοντας μία πρώτη έκθεση που θα παραδοθεί στις δικαστικές αρχές που διερευνούν την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σημαντικά ευρήματα στη συσκευή της 56χρονης προφυλακισμένης γιατρού, Ιωάννας Γάκα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τη μέχρι τώρα ψηφιακή διερεύνηση φέρεται να προκύπτει ότι μετά το συμβάν έγιναν ενέργειες διαγραφής αρχείων. Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε διαγραφή των φωτογραφιών που απεικόνιζαν τον 54χρονο τραγουδιστή σε ιατρικό κρεβάτι, καθώς και διαγραφή ιστορικού κλήσεων και επικοινωνιών μαζί του, αλλά και με τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εξετάζονται επίσης αναζητήσεις που φέρεται να έγιναν από τη συσκευή και αφορούν τις ουσίες προποφόλη και μιδαζολάμη.

Παράλληλα, στα τρία κινητά τηλέφωνα που ανήκουν σε εργαζόμενους του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης, φέρεται να εντοπίστηκε ομαδική συνομιλία. Σε αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γίνεται αναφορά στο περιστατικό, στη χορήγηση μέθης και σε ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Ο υπνοθεραπευτής «αδειάζει» τη γιατρό

Παράλληλα νέα στοιχεία για τις συνθήκες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από την κατάθεση του 62χρονου υπνοθεραπευτή στον ανακριτή, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τα μηνύματα που αντάλλαξε με την κατηγορούμενη γιατρό της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στις Αρχές, η γιατρός φέρεται να του είπε ότι δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το ασθενοφόρο, επειδή είχε πελάτισσα, ενώ ο ίδιος περιέγραψε τη στάση της ως ψύχραιμη και χωρίς να αντιληφθεί, όπως υποστήριξε, τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο υπνοθεραπευτής, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα έστειλε μήνυμα στη γιατρό, ρωτώντας: «Εντάξει ο Γιώργος;». Καθώς δεν έλαβε απάντηση, την κάλεσε τηλεφωνικά.

«Μου είπε η κυρία ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε τον Μαζωνάκη. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα», φέρεται να επεσήμανε στην κατάθεσή του. Όπως επίσης είπε, η γιατρός ήταν ψύχραιμη κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας και δεν του έδωσε την εντύπωση ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή.

Στην κατάθεσή του, ο μάρτυρας μεταξύ άλλων εστίασε και στη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που, όπως είπε, του έστειλε η γιατρός την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο.

Υποστήριξε δε ότι προβληματίστηκε από το γεγονός πως στη φωτογραφία ο ασθενής εμφανιζόταν με τα μάτια κλειστά και το πόδι του πεσμένο, χωρίς, όπως εκτίμησε, να προκύπτει ότι είχε συναινέσει στη λήψη και αποστολή της φωτογραφίας.

«Μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή, χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συναινεί. Από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», φέρεται να είπε.