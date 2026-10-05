Οκτώ άτομα, ηλικίας από 18 έως 60 ετών έχουν συλληφθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα στην Αττική, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Καματερό, Περιστέρι και Αχαρνές, όπου συνελήφθησαν και τα οκτώ μέλη που εντοπίστηκαν μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση είχε ξεκινήσει τη δράση της από τα τέλη του 2025 και έβαζε στο στόχαστρο κυρίως Ι.Χ. αυτοκίνητα και δίκυκλα, κατά κανόνα μεγάλης αξίας. Οι κλοπές πραγματοποιούνταν κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να παραβίαζαν τα οχήματα και να εξουδετέρωναν τα αντικλεπτικά συστήματα και άλλα μέτρα ασφαλείας που διέθεταν, προκειμένου να μπορέσουν να τα αφαιρέσουν.

Κατά τις έρευνες των Αρχών κατασχέθηκαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, καθώς και πινακίδες κυκλοφορίας, εξαρτήματα οχημάτων, συσκευές γεωεντοπισμού και συσκευές παρεμβολής συχνοτήτων. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και τρία επιχειρησιακά οχήματα.

23 οι κλοπές

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 23 κλοπές σε Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αγίους Αναργύρους, Ίλιον, Νίκαια, Αχαρνές και Παλαιό Φάληρο.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στην εγκληματική οργάνωση, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.