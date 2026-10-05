Στην επίθεση που σημειώθηκε χειροβομβίδα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Αχαρνών τα ξημερώματα της Δευτέρας 5/10 εστίασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Όπως τόνισε, οι Αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν στόχος της νέας επίθεσης ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ ενημερώθηκε και η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να παραλάβει το υλικό που εντοπίστηκε.

Επίσης, την έρευνα για τη χειροβομβίδα έχουν αναλάβει αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Όπως διευκρίνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., μετά το προηγούμενο περιστατικό δεν είχε καταγραφεί από τους ιδιοκτήτες κάποια καταγγελία για απειλή ή εκβίαση.

Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο εκβιασμού

Η Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης των Αρχών από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων σε περίπτωση που έχει προηγηθεί απειλή ή απόπειρα εκβίασης.

Για το προηγούμενο περιστατικό, όπως είπε, έχει σχηματιστεί δικογραφία από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών. Το ίδιο τμήμα θα διερευνήσει και τη νέα υπόθεση.

Αναφορικά με το περιστατικό εμπρησμού σε άλλο κατάστημα, στη Νέα Ιωνία, την περασμένη εβδομάδα, το οποίο είχε προκαλέσει μεγάλη φωτιά και κίνδυνο για τους ενοίκους της πολυκατοικίας. Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι και εκεί οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή τις συνθήκες της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής πληροφορία για εκβίαση ή απειλή σε βάρος του συγκεκριμένου καταστήματος. Παράλληλα, εξετάζεται εάν το περιστατικό μπορεί να συνδέεται με προηγούμενη επίθεση, αν και, όπως διευκρίνισε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του καταστήματος ήταν διαφορετικό και δεν πρόκειται για τον ίδιο ιδιοκτήτη.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με βασικό ζητούμενο να διαπιστωθεί το κίνητρο της νέας επίθεσης στην Αχαρνών, να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχει σύνδεση με το προηγούμενο χτύπημα στο ίδιο κατάστημα.

Το χρονικό της επίθεσης και το περιστατικό στις 8 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 4:25 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα, η οποία ωστόσο δεν εξερράγη.

Στις 8 Σεπτεμβρίου είχε γίνει παρόμοια επίθεση στη συγκεκριμένη καφετέρια.