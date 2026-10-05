Σε δύο συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν το προηγούμενο 24ωρο οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων για την οδική ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη περίπτωση αφορούσε 40χρονο, ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο κι έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, στο κέντρο της πόλης.

Στη δεύτερη περίπτωση, μοτοσικλετιστής, 61 ετών, που κινούταν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και προκειμένου να ξεφύγει κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους, παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν τη μοτοσικλέτα και να συλλάβουν τον αναβάτη της, παρά την αντίσταση που φέρεται να προέβαλε.

Κατά την έρευνα στο δίκυκλο – όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. – εντοπίστηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι, κάτω από τη σέλα, ενώ σε βάρος του μοτοσικλετιστή βεβαιώθηκαν οκτώ διοικητικές παραβάσεις, συνολικού ύψους 5.275 ευρώ. Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε, επιπλέον, ότι σε βάρος του εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.