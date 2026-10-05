Στο νοσοκομείο «Ελπίς», σε κατάσταση σοκ, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 54χρονη οδηγός ταξί που δέχτηκε τη βίαιη επίθεση από τον 35χρονο επιβάτη, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Ο δράστης του σοκαριστικού περιστατικού συνελήφθη και σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, οδηγείται ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του αφορά τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης και της απειλής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews έχει ήδη προσκομίσει στις Αρχές ιατρικό έγγραφο που πιστοποιεί ότι πάσχει από κατάθλιψη.

Αφορμή για την απρόκλητη επίθεση του 35χρονου στάθηκε ο διαπληκτισμός σχετικά με τον τρόπο πληρωμής της κούρσας ταξί.

Η 54χρονη μετέφερε τον 35χρονο από την Κυψέλη και μόλις έφτασαν στον προορισμό τους, επί της οδού Δεμιρδεσίου, ξέσπασε ο καβγάς, καθώς δεν υπήρχε επαρκές σήμα στο σημείο για την ηλεκτρονική πληρωμή.

Τότε, ο επιβάτης, σε κατάσταση αμόκ, άρπαξε την οδηγό ταξί από τον λαιμό και άρχισε να της δαγκώνει το αυτί με μανία, με αποτέλεσμα να της το κόψει.

Βέβαια, η 54χρονη, παρόλο που είχε τραυματιστεί σοβαρά, και παρά τις απειλές του άνδρα, κατάφερε να βγει από το όχημα.

Ο 35χρονος, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Την καταδίωξε στον δρόμο, μέχρι που επενέβησαν περαστικοί, οι οποίοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν μέχρι την άφιξη των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.