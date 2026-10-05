Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξερράγη, σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, Δευτέρα 5/10, σε καφετέρια που βρίσκεται στην Αχαρνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 4:25 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα, η οποία ωστόσο δεν εξερράγη.

Επί τόπου βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει.

Στις 8 Σεπτεμβρίου είχε γίνει παρόμοια επίθεση στη συγκεκριμένη καφετέρια.

Λόγω του περιστατικού είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ηπείρου έως το ύψος της οδού Χέυδεν. Από τις 8:15 η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή διεξάγεται κανονικά.