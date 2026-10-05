Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τα νέα στοιχεία που είδαν το «φως» και αφορούν τα τελευταία λεπτά του γνωστού καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως αποκάλυψε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, το σημαντικότερο εύρημα των εξετάσεων αναμένεται να είναι η ανίχνευση της κατασταλτικής ουσίας προποφόλης στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Τη συγκεκριμένη ουσία φέρεται να χρησιμοποίησε η κατηγορούμενη γιατρός, η οποία, όπως προκύπτει από την έρευνα, την είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο και είχε ρωτήσει συναδέλφους της για την ύπαρξη αντιδότου, παρόλο που δεν υφίσταται αντίδοτο για τη συγκεκριμένη ουσία.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ζητήσει νέο δείγμα, προκειμένου να προχωρήσει και σε ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν εντοπιστεί.

Ο υπνοθεραπευτής «αδειάζει» τη γιατρό

Παράλληλα νέα στοιχεία για τις συνθήκες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από την κατάθεση του 62χρονου υπνοθεραπευτή στον ανακριτή, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τα μηνύματα που αντάλλαξε με την κατηγορούμενη γιατρό της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στις Αρχές, η γιατρός φέρεται να του είπε ότι δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το ασθενοφόρο, επειδή είχε πελάτισσα, ενώ ο ίδιος περιέγραψε τη στάση της ως ψύχραιμη και χωρίς να αντιληφθεί, όπως υποστήριξε, τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο υπνοθεραπευτής, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα έστειλε μήνυμα στη γιατρό, ρωτώντας: «Εντάξει ο Γιώργος;». Καθώς δεν έλαβε απάντηση, την κάλεσε τηλεφωνικά.

«Μου είπε η κυρία ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε τον Μαζωνάκη. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα», φέρεται να επεσήμανε στην κατάθεσή του. Όπως επίσης είπε, η γιατρός ήταν ψύχραιμη κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας και δεν του έδωσε την εντύπωση ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή.

Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο

Στην κατάθεσή του, ο μάρτυρας μεταξύ άλλων εστίασε και στη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που, όπως είπε, του έστειλε η γιατρός την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο.

Υποστήριξε δε ότι προβληματίστηκε από το γεγονός πως στη φωτογραφία ο ασθενής εμφανιζόταν με τα μάτια κλειστά και το πόδι του πεσμένο, χωρίς, όπως εκτίμησε, να προκύπτει ότι είχε συναινέσει στη λήψη και αποστολή της φωτογραφίας.

«Μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή, χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συναινεί. Από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», φέρεται να είπε.

«Ο Μαζωνάκης είναι κυκλοθυμικός»

Ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε, επίσης, στις συζητήσεις που είχε με την κατηγορούμενη γιατρό σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως κατέθεσε, η γιατρός τού είχε χαρακτηρίσει τον τραγουδιστή «κυκλοθυμικό».

Ο ίδιος, πάντως, περιέγραψε μια διαφορετική εικόνα από τη δική του επαφή με τον καλλιτέχνη, τον οποίο γνώριζε από παλαιότερα.

«Ο Μαζωνάκης ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε. Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ότι ένιωθε πως όλοι τον εκμεταλλεύονται. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι», φέρεται να κατέθεσε.

Όπως ανέφερε, η συνάντησή τους του έδωσε την εντύπωση ενός ανθρώπου που ήταν σωματικά υγιής, αλλά ψυχολογικά ιδιαίτερα επιβαρυμένος.

Ο καλλιτέχνης, σύμφωνα με την κατάθεση, έκανε υδροθεραπεία στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από το 2015 έως το 2021.

Η συνεργασία με τη γιατρό

Τέλος ο 62χρονος υπνοθεραπευτής επιβεβαίωσε ακόμα ότι συνεργαζόταν με την προφυλακισμένη γιατρό, πραγματοποιώντας συνεδρίες υπνοθεραπείας στο δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, στο Κολωνάκι.

Μάλιστα, όπως δήλωσε, λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στην Καρνεάδου, ο ίδιος βρισκόταν στο δεύτερο ιατρείο και έβλεπε πελάτη.

Ο υπνοθεραπευτής αρνήθηκε ότι ζήτησε προμήθεια για την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη.