Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η Αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε σε καφετέρια επί της οδού Αχαρνών 70.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για χειροβομβίδα.

Το ίδιο καφέ είχε γίνει στόχος εμπρησμού πριν από περίπου ένα μήνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:

Επί της οδού Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέυδεν, επί της Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους και από το ύψος της οδού Ηπείρου έως το ύψος της Χέυδεν.

από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέυδεν, επί της Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους και από το ύψος της οδού Ηπείρου έως το ύψος της Χέυδεν. Επί της οδού Φερών από το ύψος της οδού Φυλής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.