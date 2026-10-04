Σοκ προκαλεί η επίθεση που δέχθηκε 54χρονη οδηγός ταξί από έναν 35χρονο πελάτη της, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία της, την έπιασε από τον λαιμό και της δάγκωσε το αυτί, κόβοντάς της ένα κομμάτι.

Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», η γυναίκα περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν μετέφερε τον άνδρα στο σπίτι του.

Όπως εξήγησε, όταν έφτασαν στον προορισμό, ο 35χρονος προσπάθησε να πληρώσει με κάρτα, όμως δεν υπήρχε επαρκές σήμα για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Μετά από περίπου 15 λεπτά αναζήτησης σήματος, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε και η οδηγός έκανε αναστροφή για να επιστρέψει προς το σπίτι του.

Η 54χρονη του επισήμανε ότι, γνωρίζοντας το πρόβλημα με το σήμα στην περιοχή, θα έπρεπε να έχει μαζί του μετρητά.

Η παρατήρηση αυτή, σύμφωνα με την ίδια, προκάλεσε την έκρηξη του πελάτη.

«Με πιάνει από τον λαιμό, με καθηλώνει πάνω στο κάθισμα και στην προσπάθεια εγώ να ξεφύγω, βάζω το χέρι μου πίσω να τον διώξω. Και μου κρατάει το χέρι πίσω και μετά κάνει μία έτσι και μου δαγκώνει το αυτί», περιέγραψε.

Ο άνδρας φέρεται να την κρατούσε ταυτόχρονα από τον λαιμό και να είχε το αυτί της ανάμεσα στα δόντια του.

«Ένιωσα πραγματικά ότι “φεύγω”, εκείνη την ώρα, είναι η τελευταία μου μέρα. Μου λέει αυτή την ατάκα: “Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω”», ανέφερε η 54χρονη.

Της έκοψε το αυτί με τα δόντια του.

Η γυναίκα προσπάθησε απεγνωσμένα να απελευθερωθεί. Πάτησε τις κόρνες του ταξί, φώναξε για βοήθεια και άνοιξε την πόρτα του οχήματος.

«Πάνω σε αυτό το τράβηγμα ίσως και αυτό το δάγκωμα το δικό του, είχε δέσει το στόμα του λες και ήταν λαμπραντόρ. Και μου κόβει το αυτί, μου κόβει το πτερύγιο, το κόβει το κομμάτι αυτό που είχε στο στόμα του», είπε χαρακτηριστικά.

Οι φωνές της κινητοποίησαν κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βγήκαν από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με την περιγραφή της, χρειάστηκε η επέμβαση πέντε ατόμων για να ακινητοποιηθεί ο 35χρονος.

«Είδαν το κομμένο μου αυτί και νόμιζαν ότι με έκοψε μαχαίρι. Πού να διανοηθούν ότι κόπηκε το αυτί μου από τα δόντια του», ανέφερε συγκλονισμένη.

Η 54χρονη κατάφερε να βρει το κομμάτι του αυτιού της μέσα στο αυτοκίνητο και το παρέδωσε στην Αστυνομία. Τοποθετήθηκε σε πάγο, προκειμένου να εξεταστεί αν ήταν εφικτή η επανασύνδεσή του, κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατό.

«Δόξα τω Θεώ, ζω… Έτσι όπως κοίταζα στο αυτοκίνητο, βρήκα το κομμένο μου αυτί, το έδωσα στην αστυνομία να το βάλει σε πάγο μπας και γίνει η ένωση αλλά δεν γινόταν η ένωση και είμαι με κομμένο αυτί. «Νόμιζα ότι έπαιζα σε ταινία με έναν τρελό κανίβαλο», είπε η 54χρονη.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 35χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.